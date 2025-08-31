Psychedelische Effekte tauchen Teichfest in Geringswalde in Farbenrausch

Kein Fest am Großteich wie das andere. So der Anspruch des Veranstalters mit jahrzehntelanger Erfahrung. Diesmal wird’s zur Eröffnung knallbunt.

Am Abend des 29. August scheint halb Geringswalde auf den Beinen. Organisator Harald Hofmann ruft zum Teichfest. Zur Eröffnung gibt’s diesmal mit der AC/DC-Tribute-Show der „Ballbreakers“ ordentlich was auf die Ohren. Die Stilrichtung kommt an im Festzelt. Und der Hype um den markanten Sound wird in der Bandpause noch einmal getoppt von...