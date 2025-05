Puppen feiern „Malleparty“: Topfseifersdorf lädt zum Dorffest ein

Mit Malleparty, Schützenfest und Kinderprogramm wird zur 33. Auflage allerhand geboten.

Puppen werben an den Ortseingängen von Topfseifersdorf für das 33. Dorffest. Es startet am 23. Mai, 19 Uhr mit dem Festbieranstich durch den Bürgermeister. Es folgt eine „Malleparty“ bis 2 Uhr. 21 Uhr gibt es Partyschlager mit Tobi Torpedo, 22 Uhr Lasershow und eine Mitternachtsüberraschung. Am 24. Mai ist ab 9 Uhr Fußballturnier, 14 Uhr...