Quadfahrer aus Hartha holen Südvorstadt aus dem Winterschlaf

Rochlitz
Die Motorsportler bereiten sich auf die fünfte Auflage des Wintertreffens der Quad- & ATV-Freunde in Hartha bei Rochlitz vor. Wer will, kann neuerdings über Nacht bleiben.
Wo sonst im Spätherbst die Schrottkisten vom Stockcar ihre Runden drehen, lassen Quadfahrer Schlamm hochspritzen. Fans der vierrädrigen offenen Fahrzeuge, teils mit Allradantrieb (ATV), zelebrieren eine Neuauflage ihres Wintertreffens. Der Austragungsort am Heegweg in der Südvorstadt von Hartha: kein Zufall. Agieren die Quadfreunde doch seit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.