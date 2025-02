Reaktionen auf Mordurteil in Döbeln: Die Trauer um Valeriia (9) bleibt

Der Mörder der neunjährigen Valeriia aus Döbeln wurde zur Höchststrafe verurteilt. Der Fall hielt die ganze Stadt in Atem und sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Zum Prozessende gab es jetzt noch einmal Zeit, um zusammen zu trauern und zu gedenken.

Ein kalter Vormittag, die Sonne scheint, Kinderstimmen erfüllen die Luft zwischen Neubauten. An der Grundschule im Döbelner Norden spielen Kinder am Montag auf dem Hof. Die ersten werden von Eltern abgeholt. „Vera ist die Einzige aus der Schule, die jetzt nicht mehr in der Klasse ist“, sagt ein Vater am vergangenen Freitag fast zur selben...