MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polizei ermittelt nach rechten Schmierereien in Geringswalde (Symbolbild).
Polizei ermittelt nach rechten Schmierereien in Geringswalde (Symbolbild). Bild: Marijan Murat/dpa
Polizei ermittelt nach rechten Schmierereien in Geringswalde (Symbolbild).
Polizei ermittelt nach rechten Schmierereien in Geringswalde (Symbolbild). Bild: Marijan Murat/dpa
Rochlitz
Rechte und ausländerfeindliche Graffiti in Geringswalde: Polizei sucht Täter
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach rechten Parolen an einer Mauer in Geringswalde ermittelt die Polizei wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.

Unbekannte haben in Geringswalde gleich mehrere verfassungsfeindliche Parolen und Symbole an eine Mauer gesprüht. Die Schmierereien in der Rochlitzer Straße seien der Polizei seit Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr bekannt, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
18.02.2026
1 min.
Wartehäuschen im Erzgebirge mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert
Die Polizei hat die Ermittlungen zu Schmierereien in Oelsnitz aufgenommen.
Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole.
Holk Dohle
08.02.2026
1 min.
Polizeieinsatz am Theater in Plauen
Polizeibeamte dokumentierten am Samstagabend illegale Symbole an der Fassade des Plauener Theaters.
Unbekannte hatten in die Fassade des Gebäudes offenbar verfassungsfeindliche Symbole geritzt. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.
Swen Uhlig
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
Mehr Artikel