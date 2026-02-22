Rechte und ausländerfeindliche Graffiti in Geringswalde: Polizei sucht Täter

Rochlitz
Nach rechten Parolen an einer Mauer in Geringswalde ermittelt die Polizei wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.
Unbekannte haben in Geringswalde gleich mehrere verfassungsfeindliche Parolen und Symbole an eine Mauer gesprüht. Die Schmierereien in der Rochlitzer Straße seien der Polizei seit Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr bekannt, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mit.
