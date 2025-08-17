Regionale Bands im Rampenlicht: Treibsand-Festival in Hartha begeistert Musikfans

350 Musikliebhaber, drei Bühnen und eine bunte Mischung: Das Treibsand-Festival begeistert mit regionalen Bands.

Rock, Techno und Metal. Dazu viel Sonne, Sand und Spiel: Das Treibsand-Festival hat rund 350 Musikfans in die Sandgrube zwischen Wechselburg und Hartha gelockt. Bei dem zweitägigen Spektakel traten zahlreiche Bands auf den drei Bühnen auf, darunter kleine, regionale Bands wie Rain70 aus Leipzig, Los Fletscheros aus Dresden, Frau Müller aus...