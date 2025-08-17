Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Richard Seidel
Bild: Richard Seidel
Rochlitz
Regionale Bands im Rampenlicht: Treibsand-Festival in Hartha begeistert Musikfans
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

350 Musikliebhaber, drei Bühnen und eine bunte Mischung: Das Treibsand-Festival begeistert mit regionalen Bands.

Rock, Techno und Metal. Dazu viel Sonne, Sand und Spiel: Das Treibsand-Festival hat rund 350 Musikfans in die Sandgrube zwischen Wechselburg und Hartha gelockt. Bei dem zweitägigen Spektakel traten zahlreiche Bands auf den drei Bühnen auf, darunter kleine, regionale Bands wie Rain70 aus Leipzig, Los Fletscheros aus Dresden, Frau Müller aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
16:00 Uhr
2 min.
Parkfreunde Lunzenau: Bereit für das Comeback des großen Parkfestes
Am Samstag kehrt das Parkfest nach Lunzenau zurück. Die Aufregung ist groß, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Julia Czaja
14.08.2025
4 min.
Kunterbunte Musik-Oase: Treibsand-Festival in Hartha lockt in die Sandgrube - Das müssen Besucher wissen
Das nächste Treibsand-Festival in der Sandgrube zwischen Wechselburg und Hartha steht in den Startlöchern. Es geht am 15. und 16. August über die Bühne.
Das Treibsand-Festival zwischen Wechselburg und Hartha bietet eine kunterbunte Oase für Musikliebhaber. Rock, Punk, Metal und Techno sind vertreten. Sechs Fakten zum Festival.
Julia Czaja
Mehr Artikel