Reifenplatzer auf der Autobahn 72 bei Penig: Fahrer übersteht Kollision mit Leitplanken unverletzt

Glück im Unglück hatte ein 36-Jähriger, als sein Pkw offenbar wegen eines geplatzten Reifens aus der Spur geriet.

Zu einem Verkehrsunfall musste die Polizei am Dienstagfrüh auf die Autobahn 72 eilen. Gegen 7.15 Uhr war gut anderthalb Kilometer nach der Anschlussstelle Rochlitz ein in Richtung Hof fahrender Pkw VW offenbar wegen eines geplatzten Reifens verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der VW zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und...