Reifenplatzer: Traktor rutscht in Roßwein in den Straßengraben

Ein Reifenplatzer endete für einen Traktorfahrer glücklicherweise glimpflich.

Riesenglück im Unglück hatte ein Traktorfahrer am Wochenende im Roßweiner Ortsteil Wettersdorf nahe der Autobahn A14. Ein Reifenplatzer hat am Samstag um 17.25 Uhr auf der Wetterwitzer Straße nahe der Autobahnbrücke in Wettersdorf zu einem Unfall geführt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag weiter berichtete, verlor ein 57-jähriger...