Rettungsdienst nach Unfall in Döbeln im Einsatz

Noch erscheint unklar, wie es zu dem Zusammenstoß zweier Autos in Döbeln am Freitagabend gekommen ist.

Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos ist am Freitagabend in Döbeln-Nord auch der Rettungsdienst gerufen worden. Nach ersten Informationen stießen gegen 22.50 Uhr ein Skoda und ein Kia auf der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße/Am Roten Kreuz zusammen. Mindestens ein Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und ist mit dem Rettungsdienst in ein...