Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.
Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.
Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Rettungshubschrauber gefordert: 10 Monate altes Baby bei Unfall in Rochlitz schwer verletzt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Schwerer Crash mit vier Schwerverletzten auf der S 250 zwischen Rochlitz und Erlau. Die Mittweidaer Straße ist nun wieder frei.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Kleintransporten auf der Staatsstraße kurz vor Rochlitz sind im Seelitzer Ortsteil Pürsten am Dienstag gegen 10.15 Uhr vier Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zehn Monate altes Baby. Nach Angaben der Polizei war eine 23-Jährige von Erlau nach Rochlitz unterwegs. Ein 46-Jähriger kam mit seinem VW mit...
