Richtfest für das neue Gerätehaus in Langenleuba-Oberhain: Ein Projekt auf der Zielgeraden

Der Neubau des Gerätehauses in Langenleuba-Oberhain nimmt Formen an. Am 12. Juni wird das Richtfest gefeiert. Etwas Besonderes ist die Zeitkapsel, die einbetoniert wurde. Was steckt drin?

Trockenbau, Fliesen, Innen- und Außenputz sowie die Anlage des Außengeländes: Beim Neubau des Gerätehauses im Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain geht es buchstäblich Schlag auf Schlag. Gerade einmal vor einem halben Jahr wurde der erste Spatenstich gefeiert, nun steht schon in wenigen Tagen das Richtfest an. Am Donnerstag, 12. Juni, soll...