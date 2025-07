Riss-Sanierung in Rochlitz: Brückenplatz dicht

Verkehrsbehinderungen in Rochlitz: Ab Montag wird die B 107 teilweise gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten zur Riss-Sanierung.

Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen in Rochlitz etwas in Geduld üben. Denn erneut wird in der Großen Kreisstadt gebaut. Diesmal allerdings eher unerwartet. Ab Montag, 21. Juli, wird die Bundesstraße B 107 gesperrt - und zwar im Bereich Brückenplatz, Muldenbrücke bis zur B 175. Grund für die Sperrungen ist eine Riss-Sanierung.