Ritterlager und Bierbowle: Sommerfest in Schwarzbach

Im Museum Schwarzbach wird am Samstag Geschichte lebendig. Spannende Führungen und ein Ritterlager bieten ungewöhnliche Einblicke. Und einen Flohmarkt gibt es auch.

Wie das Leben vor gut 150 Jahren auf dem Dorf aussah, wird am Samstag zum Sommerfest im Museum für Volksarchitektur und bäuerliche Kultur in Schwarzbach gezeigt. Dazu lädt der Förderverein am 14. Juni von 12 bis 18 Uhr in den Königsfelder Ortsteil ein. Es gibt hausgebackenen Kuchen sowie Bierbowle und Musik aus Schwarzbach. Auch die...