Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Pfeiler am Schaukelsteg in Rochlitz verunstalten Graffiti-Schmierereien.
Einen Pfeiler am Schaukelsteg in Rochlitz verunstalten Graffiti-Schmierereien. Bild: Alexander Christoph
Einen Pfeiler am Schaukelsteg in Rochlitz verunstalten Graffiti-Schmierereien.
Einen Pfeiler am Schaukelsteg in Rochlitz verunstalten Graffiti-Schmierereien. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Rochlitz atmet auf: Weniger Straftaten, mehr Sicherheit durch mehr Polizei auf der Straße
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich können sich die Rochlitzer sicher fühlen. In der Stadt werden im Schnitt nicht mal fünf Straftaten pro Woche begangen. Doch das Sicherheitsgefühl ist oft ein anderes. Was sagt Revierleiter Jens Rödel dazu?

Sie stechen ins Auge, die Graffiti-Schmierereien, die Vandalen in der jüngeren Vergangenheit in Rochlitz an Mauern, Fassaden, Unterführungen und Stromkästen gesprüht haben. Meist sind es Schriftzüge und Buchstabenkombinationen wie „RL“ und „LOK Leipzig“, selten künstlerisch, oft dilettantisch. Ein Ärgernis für Hausbesitzer, aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
28.09.2025
1 min.
Kriminalität in Rochlitz: Revierleiter zieht Bilanz
Jens Rödel, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Polizeirevier Rochlitz.
Dreiste Diebe, skrupellose Betrüger und andere Kriminelle halten die Polizisten auf Trab. Im Stadtrat steht Revierleiter Jens Rödel Rede und Antwort.
Alexander Christoph
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
15:00 Uhr
1 min.
Flutschutz: Rochlitz probt den Ernstfall
An der Ufermauer am Mühlplatz werden am Samstag mobile Flutschutzwände errichtet.
Am Samstag testen die Wasserwehr und freiwillige Helfer in Rochlitz ihr Zusammenspiel bei einer Flut.
Alexander Christoph
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
Mehr Artikel