Rochlitz atmet auf: Weniger Straftaten, mehr Sicherheit durch mehr Polizei auf der Straße

Eigentlich können sich die Rochlitzer sicher fühlen. In der Stadt werden im Schnitt nicht mal fünf Straftaten pro Woche begangen. Doch das Sicherheitsgefühl ist oft ein anderes. Was sagt Revierleiter Jens Rödel dazu?

Sie stechen ins Auge, die Graffiti-Schmierereien, die Vandalen in der jüngeren Vergangenheit in Rochlitz an Mauern, Fassaden, Unterführungen und Stromkästen gesprüht haben. Meist sind es Schriftzüge und Buchstabenkombinationen wie „RL“ und „LOK Leipzig“, selten künstlerisch, oft dilettantisch. Ein Ärgernis für Hausbesitzer, aber... Sie stechen ins Auge, die Graffiti-Schmierereien, die Vandalen in der jüngeren Vergangenheit in Rochlitz an Mauern, Fassaden, Unterführungen und Stromkästen gesprüht haben. Meist sind es Schriftzüge und Buchstabenkombinationen wie „RL“ und „LOK Leipzig“, selten künstlerisch, oft dilettantisch. Ein Ärgernis für Hausbesitzer, aber...