Unfallflucht in Rochlitz: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Zusammenstoß.
Unfallflucht in Rochlitz: Die Polizei sucht Zeugen nach einem Zusammenstoß.
Rochlitz
Rochlitz: Auto streift Ford und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
Von Farhad Salmanian
Nach einem Zusammenstoß in der Bahnhofstraße flüchtet ein unbekanntes weißes Auto. Am Ford entsteht Schaden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Das Auto einer Fahrerin ist in Rochlitz bei einem Unfall in der Bahnhofstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Wie das Polizeirevier Rochlitz mitteilte, fuhr die Frau am 28. Februar gegen 13.30 Uhr mit einem Ford stadtauswärts, als auf Höhe der Hausnummer 26 ein unbekanntes weißes Auto vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und den...
