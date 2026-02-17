Rochlitz: Auto streift Ford und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Rochlitz
Nach einem Zusammenstoß in der Bahnhofstraße flüchtet ein unbekanntes weißes Auto. Am Ford entsteht Schaden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.
Das Auto einer Fahrerin ist in Rochlitz bei einem Unfall in der Bahnhofstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Wie das Polizeirevier Rochlitz mitteilte, fuhr die Frau am 28. Februar gegen 13.30 Uhr mit einem Ford stadtauswärts, als auf Höhe der Hausnummer 26 ein unbekanntes weißes Auto vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.