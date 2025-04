Rochlitz: Bedenken vor Gelenkoperation? Klinikum Mittweida klärt auf

Am 29. April findet ein Vorbereitungskurs Endoprothetik in Rochlitz statt.

Rochlitz.

Die Hüft- und Kniegelenke sind mit zunehmendem Alter häufig so stark beansprucht oder überlastet, dass sich eine Arthrose entwickelt hat und die Implantation eines künstlichen Gelenkes notwendig wird. Für alle, die sich zu einer Gelenk-Operation entschlossen haben, bietet das Klinikum Mittweida am Dienstag, 29. April, wieder einen Vorbereitungskurs Endoprothetik an. Er findet 17 Uhr im Therapiezentrum „Lindenblick“ Rochlitz, Lindenallee 6, statt. „Dabei erfahren die Teilnehmer, wie sie sich optimal auf ihre Prothese vorbereiten können, was sie im Krankenhaus erwartet und wie es weitergeht“, erklärt Chefarzt Dr. med. Erik Hauffe vom Endo-Prothetik-Zentrum Mittweida. Anmelden kann man sich unter Telefon 03727 99-1701. (fp)