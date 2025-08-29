Rochlitz: Bunter Protest gegen AfD-Bürgerdialog

Die Bunte Jugend Rochlitz protestierte Freitagabend gegen einen Bürgerdialog. Zu diesem hatten überregionale Abgeordnete der AfD ins Bürgerhaus eingeladen. Das missfiel der überparteilichen Gruppe.

Aufeinendertreffen zweier politischer Gruppierungen Freitagabend in Rochlitz: Während im Bürgerhaus ein Dialog mit überregionalen AfD-Abgeordneten stattfand, hatte die Bunte Jugend zu einer Kundgebung auf den benachbarten Bürgersteig Höhe Leipziger Straße eingeladen. „Wir haben bis zu 101 Teilnehmer gezählt", sagte Polizeioberkommissar...