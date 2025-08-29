Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rund 100 Teilnehmer protestierten am Freitag in Rochlitz gegen ein AfD-Bürgerforum.
Rund 100 Teilnehmer protestierten am Freitag in Rochlitz gegen ein AfD-Bürgerforum. Bild: Ingolf Rosendahl
Rund 100 Teilnehmer protestierten am Freitag in Rochlitz gegen ein AfD-Bürgerforum.
Rund 100 Teilnehmer protestierten am Freitag in Rochlitz gegen ein AfD-Bürgerforum. Bild: Ingolf Rosendahl
Rochlitz
Rochlitz: Bunter Protest gegen AfD-Bürgerdialog
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bunte Jugend Rochlitz protestierte Freitagabend gegen einen Bürgerdialog. Zu diesem hatten überregionale Abgeordnete der AfD ins Bürgerhaus eingeladen. Das missfiel der überparteilichen Gruppe.

Aufeinendertreffen zweier politischer Gruppierungen Freitagabend in Rochlitz: Während im Bürgerhaus ein Dialog mit überregionalen AfD-Abgeordneten stattfand, hatte die Bunte Jugend zu einer Kundgebung auf den benachbarten Bürgersteig Höhe Leipziger Straße eingeladen. „Wir haben bis zu 101 Teilnehmer gezählt“, sagte Polizeioberkommissar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
1 min.
Vortrag im Schloss Rochlitz: Experte über Demokratie
Heiko Reinhold von der Volkshochschule hält bald in Rochlitz einen Vortrag.
Heiko Reinhold bringt Licht ins Dunkel und erklärt, wie unsere Demokratie funktioniert.
Alexander Christoph
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
22.08.2025
1 min.
Rochlitzer Berg: Führungen durch Steinbruch
Frank Weidt führt Besucher durch den Steinbruch am Rochlitzer Berg.
Am 21. September geht es nah an den roten Porphyrtuff: Drei Führungen ermöglichen seltene Einblicke. Der Vorverkauf läuft.
Konrad Rüdiger
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel