Rochlitz ehrt engagierte Persönlichkeiten: Leben im Zeichen des Ehrenamts

Was haben Taekwondo-Trainer Tilo Heintzig, die gute Seele des Jugendladens Doris Krahmer und Faschings-Enthusiast Raymond Lange gemeinsam? Sie prägen das gesellschaftliche Leben in Rochlitz. Nun wurden sie mit anderen engagierten Persönlichkeiten geehrt.

Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft, die Ehrenamtlichen. Während des Neujahrsempfangs sind stellvertretend für die zahlreichen Engagierten zwei Frauen und fünf Männer mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet worden. „Sie bereichern unsere Stadt auf vielfältige Weise“, so OB Frank Dehne (parteilos) am Samstag im Bürgerhaus. Auch... Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft, die Ehrenamtlichen. Während des Neujahrsempfangs sind stellvertretend für die zahlreichen Engagierten zwei Frauen und fünf Männer mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet worden. „Sie bereichern unsere Stadt auf vielfältige Weise“, so OB Frank Dehne (parteilos) am Samstag im Bürgerhaus. Auch...