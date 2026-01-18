MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen in Rochlitz.
Die Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen in Rochlitz. Bild: Symbolfoto: Adobe Stock
Die Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen in Rochlitz.
Die Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen in Rochlitz. Bild: Symbolfoto: Adobe Stock
Rochlitz
Rochlitz: Einbrüche in Keller
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäuser in der Gärtnerstraße und in der Bahnhofstraße sind zur Anzeige gebracht worden.

Die Einbrüche ereigneten sich im Zeitraum vom 11. Januar, 15 Uhr, bis 17. Januar, 12 Uhr, in Rochlitz. In der Gärtnerstraße brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus fünf Kellerabteile auf und versuchten es bei zwei weiteren. Die Täter nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei E-Bikes mit – ein graues Mountainbike „Cube Stereo Hybrid...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Teures E-Bike aus Garage in Werdau entwendet
Unbekannte haben ein E-Bike aus einer Garage in Werdau entwendet.
Diebe sind am Samstagabend in eine Garage am Körnerplatz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Cristina Zehrfeld
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
29.12.2025
1 min.
Diebe machen nicht alltägliche Beute in Chemnitzer Keller
Die Polizei ermittelt wegen eines Kellereinbruchs.
Dinge im Wert von 4500 Euro haben Einbrecher aus einem Keller auf dem Sonnenberg gestohlen. Ein Detail erscheint aber ungewöhnlich.
Denise Märkisch
18.01.2026
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel