Rochlitz: Einbrüche in Keller

Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäuser in der Gärtnerstraße und in der Bahnhofstraße sind zur Anzeige gebracht worden.

Die Einbrüche ereigneten sich im Zeitraum vom 11. Januar, 15 Uhr, bis 17. Januar, 12 Uhr, in Rochlitz. In der Gärtnerstraße brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus fünf Kellerabteile auf und versuchten es bei zwei weiteren. Die Täter nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei E-Bikes mit – ein graues Mountainbike „Cube Stereo Hybrid...