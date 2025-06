Rochlitz gegen Chemnitz und Leipzig: Händler trotzen Konkurrenz und Online-Boom

Zwar gibt es in Chemnitz und in Leipzig wesentlich mehr Geschäfte als in Rochlitz. Aber heruntergebrochen auf die Einwohner sieht das ganz anders aus. Demnach ist die Stadt eine Shopping-Hochburg.

Shirts, Schuhe, Schmuck, Spielzeug – dies und weit mehr kann man in Rochlitz kaufen. Gut 30 Geschäfte empfangen im Zentrum ihre Kundschaft. Im Vergleich zu anderen Orten in Mittelsachsen ist der Einzelhandel gut aufgestellt.