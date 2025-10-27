Rochlitz geht unter die Haut: Die besondere Geschichte zum ersten Tattoo-Studio

Einen Tätowierer hatte Rochlitz bislang nicht, nun stechen gleich zwei Leute am Topfmarkt die Motive nach Wunsch. Und gefeilt und gestylt wird an dieser Adresse auch. Was ist erlaubt und was gefällt?

Diesen Flyer hatten viele Rochlitzer Anfang September im Briefkasten: Auf der einen Seite die Werbung für ein Tattoo-Studio „Schwarzer Engel", auf der anderen Seite die Einladung zu „Wimpern-Zauber & Kosmetik". In beiden Fällen ist die Adresse der Topfmarkt 3 in der Nähe des Rathauses. Hier war mal eine ambulante Pflege ansässig,...