Rochlitz hat 2026 drei gute Gründe zu feiern

In Rochlitz wird gern gefeiert: Sei es beim Hexenfeuer oder den anderen wiederkehrenden Festen. Doch 2026 gibt es auch drei besondere Jubiläen.

Neben den üblichen Veranstaltungshöhepunkten wie etwa dem Kunsthandwerkermarkt und dem Hexenfeuer dürfen sich die Rochlitzer auch auf drei besondere Feste freuen: Der Händlerherbst, der auch diesmal am zweiten Freitag im September die Innenstadt in eine einzigartige Flaniermeile verwandelt, geht in seine 15. Auflage. Wenige Wochen später,... Neben den üblichen Veranstaltungshöhepunkten wie etwa dem Kunsthandwerkermarkt und dem Hexenfeuer dürfen sich die Rochlitzer auch auf drei besondere Feste freuen: Der Händlerherbst, der auch diesmal am zweiten Freitag im September die Innenstadt in eine einzigartige Flaniermeile verwandelt, geht in seine 15. Auflage. Wenige Wochen später,...