Rochlitz investiert Millionen in seine Infrastruktur

Rochlitz
Am Clemens-Pfau-Platz, am Scheunenplan und am Friedrich-August-Turm stehen Veränderungen an. Doch das sind nicht die einzigen Projekte, die sich die Stadt Rochlitz für 2026 vorgenommen hat.
Die Rochlitzer Stadträte haben den Haushalt für 2026 beschlossen. Die Kleinstadt mit rund 5800 Einwohnern investiert fast 2,4 Millionen Euro.
