Der Scheunenplan in Rochlitz erhält eine Zufahrtsstraße mit Wendehammer.
Der Scheunenplan in Rochlitz erhält eine Zufahrtsstraße mit Wendehammer.
Der Scheunenplan in Rochlitz erhält eine Zufahrtsstraße mit Wendehammer.
Der Scheunenplan in Rochlitz erhält eine Zufahrtsstraße mit Wendehammer. Bild: Alexander Christoph/Archiv
Rochlitz
Rochlitz investiert Millionen in seine Infrastruktur
Redakteur
Von Alexander Christoph
Am Clemens-Pfau-Platz, am Scheunenplan und am Friedrich-August-Turm stehen Veränderungen an. Doch das sind nicht die einzigen Projekte, die sich die Stadt Rochlitz für 2026 vorgenommen hat.

Die Rochlitzer Stadträte haben den Haushalt für 2026 beschlossen. Die Kleinstadt mit rund 5800 Einwohnern investiert fast 2,4 Millionen Euro.
