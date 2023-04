Rochlitz: Kriminelle brechen in Haus ein

Einbrecher haben sich jetzt in einem Mehrfamilienhaus in Rochlitz zu schaffen gemacht. Die Täter brachen am Samstag zunächst mit Gewalt die Hauseingangstür des Gebäudes an der hohen Gasse auf. Anschließend öffneten sie - nach Angaben eines Polizeisprechers ebenfalls gewaltsam - die Tür einer Wohnung. In den Zimmern suchten sie nach Diebesgut....