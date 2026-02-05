MENÜ
Die Stadt Rochlitz schießt für die Regionalmärkte rund 54.000 Euro in diesem Jahr zu.
Die Stadt Rochlitz schießt für die Regionalmärkte rund 54.000 Euro in diesem Jahr zu. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Rochlitz leistet sich zwei Millionen Euro für Kultur, Kirchen, Vereine und Sport
Redakteur
Von Alexander Christoph
Während immer mehr Kommunen bei den freiwilligen Ausgaben sparen müssen, kann Rochlitz weiterhin reichlich Geld ausgeben. Doch ein Satz von OB Frank Dehne lässt aufhorchen.

Die Stadt Rochlitz fördert auch in diesem Jahr diverse Einrichtungen, die Kultur, die Kirchen, den Sport und die Vereine. In Summe handelt es sich um rund zwei Millionen Euro.
