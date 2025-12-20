MENÜ
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Bild: Michelle Kiechle Feuerwehr Rochlitz
Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.
Bild: Michelle Kiechle Feuerwehr Rochlitz
Rochlitz
Rochlitz: Mülltonne brennt in Uferstraße
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zu ihrem 56. Einsatz in diesem Jahr wurde die Stadtfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Rochlitz am Freitag gegen 21.15 Uhr in die Uferstraße gerufen.

Passanten hatten die brennende Mülltonne entdeckt und daraufhin die Feuerwehr gerufen, die schnell löschen konnte. „Das Hilfeleistungslöschfahrzeug rückte mit neun Kameraden aus“, sagte FFW-Pressesprecher Heiko Dost. Brandursache war vermutlich eine weggeworfene Zigarette.
