Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine beliebte Abkürzung in Rochlitz ist mit der Muldengasse aktuell gesperrt.
Eine beliebte Abkürzung in Rochlitz ist mit der Muldengasse aktuell gesperrt. Bild: Alexander Christoph
Eine beliebte Abkürzung in Rochlitz ist mit der Muldengasse aktuell gesperrt.
Eine beliebte Abkürzung in Rochlitz ist mit der Muldengasse aktuell gesperrt. Bild: Alexander Christoph
Rochlitz
Rochlitz ohne Abkürzung: Muldengasse dicht
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Montag ist die Muldengasse für viele Autofahrer nicht mehr der schnelle Weg zur Arbeit, denn Bauarbeiten blockieren die Straße.

Autofahrer kürzen gerne über die Muldengasse ab, wenn sie vom Rochlitzer Markt zum Parkplatz an die Bleiche oder von dort weiter bis zur Muldenbrücke fahren wollen. Allerdings ist die beliebte Abkürzung seit Montag dieser Woche zwischen dem Markt und der alten Baderei gesperrt. Handwerker arbeiten an einem Hausanschluss für die Gasversorgung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
19.11.2025
4 min.
Krisenmanager wirft Auge auf Rochlitzer SSG
Die Rochlitzer SSG, hier der Eingangsbereich des Altenheims, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Ein Krisenmanager soll helfen.
Die Rochlitzer Sozialservicegesellschaft kämpft gegen einen Sturm aus Fachkräftemangel und steigenden Kosten. Doch OB Frank Dehne bleibt optimistisch, dass die städtische Tochter bald wieder sicher in den Hafen steuert.
Alexander Christoph
17:15 Uhr
4 min.
Elly Martinek: Die Brückenbauerin von Rochlitz
Elly Martinek sorgt trotz ihrer 78 Jahre für reichlich frischen Wind in Rochlitz. Sie ist Chefin des Seniorenrates und Stadträtin. Doch ihr Engagement reicht weiter.
Nicht nur zur Weihnachtszeit bringt der Seniorenrat in Rochlitz Menschen zusammen – wöchentliche Veranstaltungen und Vorträge bereichern das Stadtleben nachhaltig. Preiswürdig, wie eine Jury jetzt fand.
Alexander Christoph
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel