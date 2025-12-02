Rochlitz ohne Abkürzung: Muldengasse dicht

Rochlitz
Seit Montag ist die Muldengasse für viele Autofahrer nicht mehr der schnelle Weg zur Arbeit, denn Bauarbeiten blockieren die Straße.
Autofahrer kürzen gerne über die Muldengasse ab, wenn sie vom Rochlitzer Markt zum Parkplatz an die Bleiche oder von dort weiter bis zur Muldenbrücke fahren wollen. Allerdings ist die beliebte Abkürzung seit Montag dieser Woche zwischen dem Markt und der alten Baderei gesperrt. Handwerker arbeiten an einem Hausanschluss für die Gasversorgung...
