Rochlitz: Rathaus bleibt am 20. Februar geschlossen

Rochlitz
Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar – ab 23. Februar ist die Verwaltung wieder erreichbar. Wie es dazu kommt.
Das Rathaus der Stadt Rochlitz bleibt am Freitag, 20. Februar, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Unterbrechung auf eine angekündigte Stromabschaltung durch die Mitnetz Strom zurückzuführen. Hintergrund sind Arbeiten, die im Bereich hinter dem Rathaus durchgeführt werden. Ab Montag, 23....
