MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar wegen Stromabschaltung.
Das Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar wegen Stromabschaltung. Bild: Mario Hösel/Archiv
Das Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar wegen Stromabschaltung.
Das Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar wegen Stromabschaltung. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Rochlitz: Rathaus bleibt am 20. Februar geschlossen
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rochlitzer Rathaus schließt am 20. Februar – ab 23. Februar ist die Verwaltung wieder erreichbar. Wie es dazu kommt.

Das Rathaus der Stadt Rochlitz bleibt am Freitag, 20. Februar, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Unterbrechung auf eine angekündigte Stromabschaltung durch die Mitnetz Strom zurückzuführen. Hintergrund sind Arbeiten, die im Bereich hinter dem Rathaus durchgeführt werden. Ab Montag, 23....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Freiberg: Familienführung im Museum – Termin im Februar
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
Detektivblick in der Sonderausstellung: Das Stadt- und Bergbaumuseum lädt Familien in den Ferien zu einer Führung ein. Anmeldung ist nötig.
Farhad Salmanian
14:00 Uhr
2 min.
Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.
Holk Dohle
14:00 Uhr
1 min.
Neue Schau im Erzgebirge zeigt geheimnisvolle Kontraste
Im Kulturzentrum Erzhammer ist am Sonntag die Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“.
Im Kulturzentrum Erzhammer ist die Ausstellung „Zwischen den Strömungen“ zu sehen. Zur Vernissage können die Besucher mit der Künstlerin reden.
Holk Dohle
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17.02.2026
1 min.
Schloss Augustusburg: „In darkness let me dwell“ – Konzert für Komponist John Dowland
Sopranistin Gerlinde Sämann gibt ein Dunkelkonzert in Augustusburg.
Musik im Dunkeln: Zum 400. Todestag von John Dowland erklingen am 20. Februar auf Schloss Augustusburg Gesang und Harfe. Der Ticketverkauf hat begonnen.
Farhad Salmanian
Mehr Artikel