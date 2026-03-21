Rochlitz: Schüleraustausch am Johann-Mathesius-Gymnasium

Neuntklässler aus Rochlitz empfingen vom 11. bis 20. März Gäste der Partnerschule aus Sain-Bel. Besucht wurden auch Colditz und Leipzig.

Am Johann-Mathesius-Gymnasium hat ein Schüleraustausch mit Frankreich stattgefunden. Wie das Gymnasium mitteilte, waren vom 11. bis 20. März elf Neuntklässler Gastgeber für Jugendliche der Partnerschule aus Sain-Bel. Empfangen wurden die Gäste am Mittwochabend. Ein Gegenbesuch in Sain-Bel ist laut Organisatoren im Oktober 2026 geplant. Auf...