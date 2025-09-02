Rochlitz trauert um Astrid Lose

Bis zuletzt durchstreifte Astrid Lose die Straßen von Rochlitz, stets bereit für ein Gespräch über Politik und Poesie. Nun hat die Stadt eines ihrer Originale verloren.

Rochlitz verliert eines seiner Originale: Astrid Lose ist vor wenigen Tagen verstorben. Die 86-jährige Frau drehte bis zuletzt ihre Runden in der Innenstadt. Etliche kannte sie, nicht wenige erkannten sie. Das lag nicht nur daran, dass sie regelmäßig in die Cafés und Geschäfte ging, um mit den Inhabern über die kleine wie die große Politik...