Rochlitz: Was der umgebaute Netto-Markt nun den Kunden bietet

Rochlitz
Die Filiale in Rochlitz wurde in den vergangenen Tagen umgebaut. Zum Neustart locken Rabatte und nur hier erhältliche Sonderangebote.
Eine Woche lang wurde die Netto-Filiale an der Poppitzer Straße 5a in Rochlitz moderner und übersichtlicher umgebaut. Der Markt lockt laut Prospekt mit breiteren Gängen, zentraler Aktionsfläche und modernen Tiefkühlschränken. In der ersten Verkaufswoche gilt ein 10-Prozent-Rabatt. Es gibt zudem Sonderangebote, die laut Netto nur in diesem...
