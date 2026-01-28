Rochlitz: Zwei Brände und ein Zeichen der Wertschätzung

Zwei Brände mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten in Rochlitz erschütterten die Stadt. Feuerwehrsprecher Heiko Dost möchte nun den Mut der Helfer mit einem Gutschein belohnen.

Die beiden verheerenden Brände mit zwei Todesopfer und mehreren Verletzten in Rochlitz in der jüngeren Vergangenheit haben sich tief ins Gedächtnis der Einsatzkräfte eingebrannt. „Das macht was mit einem", so Feuerwehrsprecher Heiko Dost kurz nach der Feuerkatastrophe in der Fischergasse gegenüber der „Freien Presse".