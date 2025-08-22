Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frank Weidt führt Besucher durch den Steinbruch am Rochlitzer Berg.
Frank Weidt führt Besucher durch den Steinbruch am Rochlitzer Berg. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Rochlitzer Berg: Führungen durch Steinbruch
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Am 21. September geht es nah an den roten Porphyrtuff: Drei Führungen ermöglichen seltene Einblicke. Der Vorverkauf läuft.

Rochlitz.

Einen Blick hinter die Kulissen des Steinabbaus gibt es am Tag des Geotops am Sonntag, 21. September, auf dem Rochlitzer Berg. Bei Führungen zeigt Betriebsleiter Frank Weidt von der Rochlitzer Porphyr GmbH den Steinbruch. Bis zu 20 Teilnehmer können die Spuren der Abbautätigkeit aus ungewohnter Perspektive nachvollziehen und erfahren Fakten zu Abbauverfahren, Weiterverarbeitung und Perspektiven des Rochlitzer Porphyrtuffs. Die Führungen dauern rund 90 Minuten und beginnen um 10, 12 und 14 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro für Erwachsene unter www.rochlitzer-muldental.de oder in der Tourist-Information „Rochlitzer Muldental“, Burgstraße 6 in Rochlitz. Ermäßigte Tickets zu 8 Euro gibt es nur in der Tourist-Information. (kru)

