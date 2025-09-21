Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frank Weidt ist Steinmetz und Betriebsleiter der Rochlitzer Porphyr GmbH.
Frank Weidt ist Steinmetz und Betriebsleiter der Rochlitzer Porphyr GmbH.
Rochlitz
Rochlitzer Berg: Umbruch im Steinbruch
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Herzblut und Schweiß widmet sich Frank Weidt seinem Beruf als Steinmetz. Nach Jahren in Bayern kehrt er zurück in seine Heimat, um in Rochlitz Porphyr abzubauen. Das Interesse an Führungen im Steinbruch war groß.

Frank Weidt ist nicht nur Betriebsleiter der Rochlitzer Porphyr GmbH. Er ist auch Steinmetz. Und er brennt für seinen Beruf: „Ich wollte immer etwas machen, was bleibt“, sagt der 42-Jährige. Er sei mit Herzblut bei der Sache, denn „der Beruf ist mit viel Dreck und Schweiß verbunden“, sagt der gebürtige Dresdner.
