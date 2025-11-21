Rochlitzer Berufsschule im Regen – Undichte Dächer alarmieren Politiker

Rochlitz
Die Kommunalpolitiker bereiten die kommende Sitzung vor. Einen der Schwerpunkte bildet der Teilschulnetzplan für berufsbildende Schulen.
Die Lage ist kritisch. So zumindest beurteilt es die Kreistagsfraktion von Linken und Grünen mit Sicht auf den Schulnetzplan, der fortgeschrieben werden soll. „Wie sich herausgestellt hat, hält an der Rochlitzer Berufsschule kein Dach und kein Fassadenglas mehr dicht, und die Sanierung wird wohl tausende von Euro kosten“, konstatiert...
