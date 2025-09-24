Rochlitzer CDU lädt zum Bürgerdialog unter freiem Himmel ein

Die Rochlitzer CDU-Fraktion lädt erneut zum Stadtrundgang ein, um den Bürgern Gehör zu schenken und frische Ideen für die Stadtentwicklung zu sammeln.

Nach der gelungenen Premiere folgt nun die Fortsetzung: Die Stadtratsfraktion der Rochlitzer CDU lädt für Samstag, den 27. September zu einem Stadtrundgang ein. „Wir wollen mit den Anwohnern und interessierten Bürgern ins Gespräch kommen“, sagt Fraktionschef Dr. René Stahlschmidt. Dabei hofft er auf neue Impulse für die Stadtratsarbeit....