Rochlitzer Gymnasium zeigt Schulalltag hautnah

Rochlitz
Ein Hauch von Abenteuer und Kreativität: Das Rochlitzer Gymnasium öffnet seine Türen und zeigt, was es alles zu bieten hat.
Das Rochlitzer Gymnasium lädt für Samstag, den 22. November von 9.30 bis 12.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei gewährt die Einrichtung an der Seminarstraße 1, an der rund 700 Mädchen und Jungen von knapp 60 Lehrkräften unterrichtet werden, Einblicke in den Schulalltag. Wie Schulleiterin Carsta Drehn informiert, gibt es 9.45 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.