Rochlitzer Kita feiert Lichterfest

Rochlitz
Mit leuchtenden Augen und bunten Lampions zogen die Kinder durch das Köttwitzschtal, während das Lichterfest der Rochlitzer Kita den Gemeinschaftsgeist feierte.
Auf diese Veranstaltung haben sich die Mädchen und Jungen genauso gefreut wie deren Eltern und das Team der Rochlitzer Kita „Kleine Strolche“: das Lichterfest. „Wir läuten damit die Vorweihnachtszeit ein“, sagt Claudia Uhlig. „Das Fest spiegelt eines der Ziele unserer Arbeit ganz besonders wieder – Gemeinschaftsfähigkeit.“ Wer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.