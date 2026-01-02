MENÜ
Die Überbleibsel der Silvesternacht auf dem Rochlitzer Markt sind offensichtlich.
Die Überbleibsel der Silvesternacht auf dem Rochlitzer Markt sind offensichtlich.
Rochlitz
Rochlitzer Marktplatz voller Silvestermüll: ein jährliches Ärgernis
Redakteur
Von Julia Czaja
Auf dem Rochlitzer Markt türmen sich die Reste der Silvesternacht. Oberbürgermeister Dehne fordert von den Feiernden, ihren Müll wieder mitzunehmen – und macht sich Gedanken über die Kostenverteilung.

Am Freitagvormittag liegen noch immer etliche Reste von Feuerwerkskörpern und Böllern auf dem Markt in Rochlitz herum: Pappe, Papier, Plastik und Holzstäbe. Es war zu viel für die Bauhofmitarbeiter, um den Unrat in der Stadt an einem Tag wegzuschaffen. Bis kurz nach dem Mittag wird es dauern, bis der Bereich aufgeräumt ist.
