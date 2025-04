Rochlitzer Ostvorstadt im Wandel: Erste Einblicke beim CDU-Stadtrundgang

Gelungene Premiere für den Stadtrundgang der CDU. Es gab nicht nur Einblicke über Projekte der Stadt. Anwohner wurden auch ihre Sorgen los. So klagten sie über Lärm und Raser am Clemens-Pfau-Platz.

Welche Projekte stehen in der Rochlitzer Ostvorstadt an? Wie hat der Stadtteil sein Gesicht verändert? Und welche Wünsche haben Anwohner? Antworten auf diese Fragen gab es am Samstag beim ersten kommunalpolitischen Stadtrundgang der CDU-Stadtratsfraktion. Beispiel Clemens-Pfau-Platz. Dieser soll aufgrund des Klimawandels mehr Grün erhalten....