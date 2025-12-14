Rochlitzer Schlossweihnacht: Schneekönigin und regionale Genüsse verzaubern die Besucher

Es weihnachtet wieder innerhalb der Mauern des Rochlitzer Schlosses. Buden öffnen ihre Fenster, eine Schneekönigin saust durch den Innenhof und ein paar Helfer sammeln Spenden für ihren großen Tag.

Durch den Torbogen hindurch ist schon das erste leuchtende Geschenk zu sehen. Fünf Minuten vor zwei geht es dann endlich los. Es ist wieder Zeit für die Rochlitzer Schlossweihnacht. Die Schneekönigin eröffnet gemeinsam mit dem Rochlitzer Posaunenchor den Markt. Der Weihnachtsmann sitzt im Weinkeller bereit, und in der Plätzchenbäckerei... Durch den Torbogen hindurch ist schon das erste leuchtende Geschenk zu sehen. Fünf Minuten vor zwei geht es dann endlich los. Es ist wieder Zeit für die Rochlitzer Schlossweihnacht. Die Schneekönigin eröffnet gemeinsam mit dem Rochlitzer Posaunenchor den Markt. Der Weihnachtsmann sitzt im Weinkeller bereit, und in der Plätzchenbäckerei...