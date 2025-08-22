Rochlitzer Stadtbad modernisiert: Besucher laufen jetzt durch Stahl-Pergola

Seit rund anderthalb Jahren pumpt die Stadt Rochlitz mehrere 100.000 Euro in das Stadtbad. Jetzt wurde eine wichtige Etappe geschafft. Doch die Arbeiten gehen weiter.

Der neue Eingang des Rochlitzer Stadtbads ist fertig. Seit dieser Woche schreiten die Besucher durch die Pergola aus Stahl auf der mit großen Lettern für die Einrichtung an der Brückenstraße geworben wird. Außerdem stehen dort nun fünf Bänke. Während die 35 neuen Parkplätze auf dem früheren Schotterfläche am Süden des Areals fertig...