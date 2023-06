Rochlitzer zum Mitmachen aufgerufen: Tipps zum Sparen gefragt

Lebensmittel und Energie sind in den vergangenen Monaten teurer geworden - das ist auch Thema für das Diakonische Werk Rochlitz. Der Verein will in Krisenzeiten Chancen aufzeigen. Deshalb initiiert die Diakonie die Aktion "Zuversicht trotz Krisenstimmung", passend zur bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung ab 12. Juni. Am Haus der...