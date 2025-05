Rochsburg: Neue Schau auf Schloss zeigt Mini-Burgen

Am 18. Mai wird eine neue Kabinett-Ausstellung eröffnet. 69 besondere Modelle sind zu sehen.

Rochsburg.

Zum Internationalen Museumstag am 18. Mai können Interessierte das Museum Schloss Rochsburg inklusive aller Ausstellungen zwischen 10 und 17 Uhr kostenfrei besichtigen. Außerdem wird 11 Uhr die Kabinett-Ausstellung „Sächsische Burgen und Schlösser in Spur Z“ eröffnet. Als Hobby betrieb Horst Oschmann eine Märklin-Miniatur-Eisenbahn mit der kleinsten Spur Z. Weil es dafür keine Häuser zu kaufen gab, baute er sich eigene Gebäude im Maßstab 1:220. Anfangs fertigte er auch einzelne Burgen und Schlösser seiner Heimatregion. Später ging er dazu über, sächsische Burgen und Schlösser aus Papier, Pappe und Farben detailgetreu nachzubauen. Diese 69 Modelle werden in der Ausstellung bis zum 14. September präsentiert. (fp)