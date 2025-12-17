Romantik auf Schloss Rochsburg: Vier Tipps zum vierten Advent rund um Rochlitz

Rochlitz
Der vierte Advent steht vor der Tür. In Rochlitz und der Region gibt es viele besinnliche Stunden, einzigartige Erlebnisse und lohnenswerte Ziele. „Freie Presse“ hat einige Angebote zusammengefasst.
Schnee ist immer noch nicht in Sicht, dafür aber das Weihnachtsfest. Zuvor ist auch am vierten Wochenende im Advent der Veranstaltungskalender noch gut gefüllt. Das Weihnachtskonzert am Sonntagnachmittag in der Basilika Wechselburg ist allerdings bereits ausverkauft.
