Roßwein: Seniorin übergibt Betrügern 23.000 Euro

Die Frau war vorher von einem angeblichen Polizisten angerufen worden, der behauptete, einer nahen Verwandten der Seniorin drohe eine Haftstrafe.

Rochlitz. Telefonbetrüger haben am Donnerstag mehrfach versucht, Senioren in Mittelsachsen um ihre Ersparnisse zu bringen. Insgesamt vier Fälle wurden bei der Polizei angezeigt. Nach deren Angaben ließen Angerufene in Geringswalde und Rochlitz die Betrüger abblitzen, eine Seniorin in Roßwein übergab jedoch rund 23.000 Euro.

Die Masche: Ein Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, eine nahe Verwandte der angerufenen Seniorin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person getötet worden sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro erforderlich. Etwa zwei Stunden später, am Donnerstag gegen 13:45 Uhr, erschien eine Frau an der Talstraße in Grunau, nahm die Ersparnisse der Geschädigten entgegen und verschwand mit der Beute zu Fuß in Richtung Etzdorf. Die Täterin wurde als etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank und mit langen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Bekleidet gewesen sei sie mit einer dunklen Hose und einem gemusterten Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Täterin machen können oder denen womöglich ein Fluchtfahrzeug im Bereich der Talstraße aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 3873448 entgegen. (mib)