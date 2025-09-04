Rubinroter Mond über Hartha: Ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte

Die Einrichtung an der Töpelstraße steigt in die neue Saison ein. Und die beginnt gleich mit einem seltenen kosmischen Ereignis.

Der Anblick dürfte spektakulär ausfallen: Am 7. September wird ein rubinroter Mond am Abendhimmel zu sehen sein. Grund für das Spektakel, auch als Blutmond bekannt, ist eine totale Mondfinsternis. „Wir laden zu einem Vortrag ein und hoffen im Anschluss auf gute Witterungsbedingungen für Beobachtung an unseren Teleskopen“, kündigt Heinz... Der Anblick dürfte spektakulär ausfallen: Am 7. September wird ein rubinroter Mond am Abendhimmel zu sehen sein. Grund für das Spektakel, auch als Blutmond bekannt, ist eine totale Mondfinsternis. „Wir laden zu einem Vortrag ein und hoffen im Anschluss auf gute Witterungsbedingungen für Beobachtung an unseren Teleskopen“, kündigt Heinz...