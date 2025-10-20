Ruhestand? Nö! Steffi und Jonas Oertel aus Rochlitz denken noch lange nicht ans Aufhören

Jonas Oertel hat seine Berufung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer gefunden, seine Frau Steffi als Friseurin. Beide haben nun den Silbernen Meisterbrief erhalten – mit einiger Verwirrung.

Sie hatte sich bereits gemütlich zurückgelehnt, die Schuhe ausgezogen und ihr Sektglas ergriffen, um auf ihren Mann anzustoßen. Schließlich hatte Jonas Oertel aus Rochlitz kürzlich in Frankenberg seinen Silbermeisterbrief als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer erhalten. Doch Steffi Oertel blieb nicht nur Zuschauerin und Gratulantin.... Sie hatte sich bereits gemütlich zurückgelehnt, die Schuhe ausgezogen und ihr Sektglas ergriffen, um auf ihren Mann anzustoßen. Schließlich hatte Jonas Oertel aus Rochlitz kürzlich in Frankenberg seinen Silbermeisterbrief als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer erhalten. Doch Steffi Oertel blieb nicht nur Zuschauerin und Gratulantin....