Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonas und Steffi Oertel aus Rochlitz haben kürzlich den Silbernen Meisterbrief erhalten – was mit einiger Verwirrung einherging.
Jonas und Steffi Oertel aus Rochlitz haben kürzlich den Silbernen Meisterbrief erhalten – was mit einiger Verwirrung einherging. Bild: EHL Media/Dietmar
Jonas und Steffi Oertel aus Rochlitz haben kürzlich den Silbernen Meisterbrief erhalten – was mit einiger Verwirrung einherging.
Jonas und Steffi Oertel aus Rochlitz haben kürzlich den Silbernen Meisterbrief erhalten – was mit einiger Verwirrung einherging. Bild: EHL Media/Dietmar
Rochlitz
Ruhestand? Nö! Steffi und Jonas Oertel aus Rochlitz denken noch lange nicht ans Aufhören
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jonas Oertel hat seine Berufung als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer gefunden, seine Frau Steffi als Friseurin. Beide haben nun den Silbernen Meisterbrief erhalten – mit einiger Verwirrung.

Sie hatte sich bereits gemütlich zurückgelehnt, die Schuhe ausgezogen und ihr Sektglas ergriffen, um auf ihren Mann anzustoßen. Schließlich hatte Jonas Oertel aus Rochlitz kürzlich in Frankenberg seinen Silbermeisterbrief als Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer erhalten. Doch Steffi Oertel blieb nicht nur Zuschauerin und Gratulantin....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
4 min.
HTB Rochlitz: Warum junge Männer Maurer werden wollen
Leopold Thiele (v. l.), Duy Nguyen und Henrik Wilhelm Günther wollen Maurer werden. Um den Betrieb und die Arbeitsabläufe bei HTB Rochlitz kennenzulernen, geht es auf Baustellentour.
Die HTB Rochlitz baut Hallen, Kitas, Schulen und mehr. Organisiert werden die Baustellen zwischen Chemnitz und Leipzig hinter unscheinbaren Mauern. Dafür gibt es ein Erfolgsrezept.
Alexander Christoph
06.10.2025
4 min.
Neue Ärztin im MZV Rochlitz: „Die Leute wissen es zu schätzen, dass sie hier einen Hausarzt haben“
Ärztin Olesea Munteanu ist seit Mitte Juli im MVZ „Lindenblick“ in Rochlitz tätig und möchte auch dauerhaft hier bleiben.
Olesea Munteanu fühlt sich in Rochlitz wohl. Der Respekt der Patienten ist groß, ebenso die Herausforderung der Praxis mit ländlichem Einzugsgebiet. Und wie geht es nun im „Lindenblick“ weiter?
Falk Bernhardt
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel