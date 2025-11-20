S 250 in Rochlitz: Bau des Randstreifens verbessert Fußgängersituation

Ein Gehweg entlang der S 250 in Rochlitz? Bislang Fehlanzeige. Doch derzeit verbessert sich die Verkehrssituation für Fußgänger erheblich.

Zugegeben: Die Besiedlung entlang der S 250 in Rochlitz ist überschaubar. Doch die Zahl der Anwohner ist immerhin so groß, dass derzeit ein Gehweg gebaut wird. Die Stadt hat den „Ausbau befestigter Randstreifen an der S 250“ an die Erlauer Firma M. Wolff GmbH vergeben. Diese ist in der Mittweidaer Straße bereits fleißig am Werk. Bis zum...