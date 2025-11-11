Sachsens erstes schwules Prinzenpaar: Rochlitz zeigt sich bunt und tolerant

Rochlitz startet mit zwei Prinzen in die fünfte Jahreszeit und feiert am Freitag Farbfasching in Blau und Kussfreiheit: Gut für Heiko und Patrick, denn im echten Leben haben die noch ein Geheimnis.

Alle Jahre wieder ist der Marktplatz von Rochlitz am 11. 11. ein Tollhaus. Zum Start in die fünfte Jahreszeit feiern auch viele Kindergruppen aus der Stadt ausgelassen mit, wenn der Karneval-Club Rochlitz (KCR) mit der Leiter und der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr den Rathausbalkon stürmt. Die Garden zeigen unten auf dem Pflaster ihr Können,...