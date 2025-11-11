Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiko und Patrick (l.) sind das neue Prinzenpaar beim Karneval-Club Rochlitz (KCR). Am Dienstag wurden die beiden auf dem Rathausbalkon vorgestellt.
Heiko und Patrick (l.) sind das neue Prinzenpaar beim Karneval-Club Rochlitz (KCR). Am Dienstag wurden die beiden auf dem Rathausbalkon vorgestellt. Bild: Falk Bernhardt
Heiko und Patrick (l.) sind das neue Prinzenpaar beim Karneval-Club Rochlitz (KCR). Am Dienstag wurden die beiden auf dem Rathausbalkon vorgestellt.
Heiko und Patrick (l.) sind das neue Prinzenpaar beim Karneval-Club Rochlitz (KCR). Am Dienstag wurden die beiden auf dem Rathausbalkon vorgestellt. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Sachsens erstes schwules Prinzenpaar: Rochlitz zeigt sich bunt und tolerant
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rochlitz startet mit zwei Prinzen in die fünfte Jahreszeit und feiert am Freitag Farbfasching in Blau und Kussfreiheit: Gut für Heiko und Patrick, denn im echten Leben haben die noch ein Geheimnis.

Alle Jahre wieder ist der Marktplatz von Rochlitz am 11. 11. ein Tollhaus. Zum Start in die fünfte Jahreszeit feiern auch viele Kindergruppen aus der Stadt ausgelassen mit, wenn der Karneval-Club Rochlitz (KCR) mit der Leiter und der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr den Rathausbalkon stürmt. Die Garden zeigen unten auf dem Pflaster ihr Können,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
11.11.2025
2 min.
Faschingsauftakt in Crossen und Rochlitz: Das sind die Bilder vom 11. 11.
 9 Bilder
Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet: 11.11 Uhr wurden am Dienstag die Rathäuser in Crossen und Rochlitz gestürmt. Und was ist wo das neue Motto?
Falk Bernhardt
26.10.2025
5 min.
Flohmarkt des KCR in Rochlitz: Vierjährige findet ihr Prinzessinnenkleid
Yvonne Hartung und Tochter Ruby nahmen ein Prinzessinnenkleid mit nach Hause.
Der Fundus ist voll. Für immer neue Programme braucht der Karneval-Club Rochlitz (KCR) Platz. Also veranstaltete er einen Flohmarkt. Faschingsfreunde freute es. Denn es gab ausgefallene Stücke.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel